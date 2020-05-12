فنانون ينتقدون واقع الدراما السورية "المؤسف".. ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاقت الدراما السورية خلال الموسم الدرامي في رمضان الجاري الكثير من الانتقادات على الرغم من قلّتها، سواء من الفنانين أنفسهم أو من الجمهور، وتعددت الآراء التي أجمعت على أن واقعها مخجل ومؤسف وبحاجة إلى جهد وإعادة نظر وإعادة بناء.

ورفض البعض استخدام الوضع الصحي العالمي الموجود وإجراءات الوقاية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم القدرة على تصوير معظم المسلسلات الدرامية في هذا الموسم، لتراجع الدراما السورية، معتبرين أن التدابير الوقائية وإن أثرت لكنها لا يمكن أن تكون العامل الأبرز بتراجعها الذي يزداد سنة بعد سنة، في حين اعتبر آخرون أن الدراما العربية المشتركة أثرت كثيراً على إقصاء الدراما السورية من الساحة الفنية بدرجة كبيرة.

وقال البعض الآخر بأن الدراما السورية فقدت أهم عواملها القديمة، وهو عامل الجذب والتشويق في أحداثها، إضافة إلى افتقاد المسلسل المتكامل نصاً وإخراجاً وأداءً.

أمل عرفة

وانتقدت الفنانة السورية أمل عرفة بعض أعمال الدراما العربية المشتركة في إطلالة إعلامية سابقة لها، قائلة إن صناعة الدراما المشتركة أصبحت متشابهة لإنشاء جيل سطحي ومادي ليس لديه عواطف.

وأضافت عرفة أن المحطات أصبحت تطلب ثلاثية تتكون من نجمين سوريين وممثلة لبنانية ويتم بناء الحبكة والقصة على ذلك، ويرى المُشاهد في مثل هذه المسلسلات جمال الفنان والفنانة وجمال الطبيعة ومواقع التصوير لكنه لا يرى مَشهداً تمثيلياً مؤثراً، مؤكدة بأن الدراما المشتركة ليست معظمها عمل فني يعيش، واصفة إياها أنها تشبه سندويشة الهمبرغر التي يأكلها الشخص عند شعوره بالجوع دون أن يتأثر بطعمها، مشيرة إلى أن الدراما بشكل عام باتت تفرز نجومًا ونجمات لا يستطيع الجمهور أن يتذكر لهم مشاهد مميزة،.

وأوضحت عرفة: "لولا الأزمة السورية ما ظهرت الأعمال المشتركة"، لافتة في نفس الوقت بأنها ليست ضد الأعمال المشتركة ولكن عليها أن تتناول قصة منطقية يصدقها المُشاهد مثل مسلسل "سنعود بعد قليل" للمخرج الليث حجو، ومسلسل "غداً نلتقي" الذي تعتبره ناجحا بكل المقاييس.

سامر المصري

من جهته اعتبر الفنان السوري سامر المصري في تصريحات إعلامية له أن الدراما السورية حالها من حال سوريا، مضيفًا بأنها تراجعت كثيراً بسبب الحرب، وقال بأن سوريا سابقاً كانت تُنتج من ثلاثين إلى أربعين مسلسلًا في كل موسم رمضاني، أما الآن أصبح هناك شح وافتقار للمنتج الحقيقي الواعي القادر على اختيار النص والمخرج والممثلين.

كما اعتبر أن المشكلة تكمن في وجود منتجين وصفهم بالدخلاء على المهنة لا يملكون سوى المال بعيداً عن الفكر الفني.

وأكد على ضرورة احترام القامات الفنية التي قدمت الكثير للدراما السورية، وفي الوقت ذاته انتقاء الممثلين الشباب الأكثر موهبة.

كندا حنا

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وتحدثت الفنانة كندا حنا عن الوضع الراهن للدراما السورية واصفة إياه بغير الجيد، موضحة بأنها تشتاق للأعمال الدرامية القديمة التي تُشبه الشارع السوري وتُعبر عنه.

ولفتت إلى أن ذلك لا يعني انتهاء الدراما السورية، ولكن سبب تدهور حال الدراما يعود إلى الظروف القاسية التي مرّت بها بلدها وانتقال عدد من الخبرات الفنية إلى الخارج، مؤكدة أنها وزملاؤها الفنانين المتواجدين في سوريا يبذلون أقصى جهد لديهم لكي ترتقي الدراما السورية من جديد، قائلة: "أنا بعمل المستحيل والمهنة ماشية بدمي".

محمد خير الجراح

وكذلك الفنان السوري محمد خير الجراح تحدث في تصريحات إذاعية له بأن الدراما السورية اليوم في مشكلة كبيرة، مضيفاً بأنها سوف تبقى موجودة ولكن "بلا مكانة"، كاشفاً عن أن السبب في ذلك يعود إلى الإنتاج السوري، فالمنتج المحلي لا يملك قدرات فكرية فنية وإنما أموالا فقط بحسب وصفه.

وأكد أن المشكلة لا تكمن في الكاتب أو المخرج أو الممثل السوري، وأن هناك الكثير من الأعمال الناجحة التي يُشارك فيها السوريون ولكنها لا تنضوي تحت اسم الدراما السورية مثل الأعمال العربية المشتركة.

زهير قنوع

من جانبه وصف المخرج زهير قنوع حصيلة الدراما السورية لهذا الموسم الرمضاني 2020 بالمُخجلة، معرباً عن أسفه لذلك من خلال منشور له على صفحته في فيسبوك. ودعا خلاله جميع صنّاع الدراما منتجين وكتاب ومخرجين وممثلين لورشة عمل مفتوحة يُناقش من خلالها واقع وحال الدراما السورية للخروج بتوصيات حقيقية تكون بداية التصحيح لهذا الواقع المؤسف.

رأي الجمهور

وبمتابعة آراء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد بعضهم أن الدراما السورية والتي لطالما كانت مؤثرة وأقرب من غيرها في التعبير عن واقع الشارع العربي لكنها الآن أصبحت مجرد صورة بلا معنى، وينبغي إعادة لملمة شتات هذه الدراما، فيما رأى آخرون أن وباء فيروس كورونا أثّر على الجانب الفني للدراما السورية هذا العام.

وأضافوا أن ظهور الدراما المشتركة أثرت سلباً على الدراما السورية وأخذت عددًا كبيرًا من النجوم المحليين في كل موسم رمضاني، فلم يعد هناك مسلسلًا سوريًا مُتكاملا بحسب وصفهم، منتقدين ما أسموه بالاستسهال خاصة في استحضار بعض الراغبين بالعمل كممثلين دون أن تكون لديهم الموهبة الحقيقية، مستغلين أنهم يطلبون فرصة دون طلب المال وهو ما يوفر على بعض المنتجين مالاً دون أن يقدم دراما يمكن متابعتها والتأثر بها.