شكرا لقرائتكم غادة عبدالرازق تهاجم طارق الشناوي.. والأخير يقاضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمضِ ساعات على إعلان الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد، هيثم زنيتا، حتى أقحمت نفسها في أزمة كبرى مع الناقد الفني طارق الشناوي.

حدث ذلك بعد ظهور الشناوي في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتحدث عما يدور في الساحة الفنية وتقييمه للأعمال التي تُعرض، وحينما تحدث عن غادة عبدالرازق التي يعرض لها مسلسل "سلطانة المعز".

أكد الشناوي أنها ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثرت على مسيرتها، وكذلك رصيدها، لتقرر الفنانة المصرية أن ترد على الشناوي بطريقتها الخاصة.

طارق الشناوي

ولجأت إلى حسابها عبر "إنستغرام" من خلال خاصية القصص المصورة، ونشرت صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال.

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ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالناقد الفني، طارق الشناوي، الذي أكد أن هذا الأمر لا يرد عليه بتصريحات، خاصة أنه خرج من منطقة الحديث الفني إلى أمور أخرى، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

وأكد أن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر الشناوي أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، ولماذا سكتت غادة عبدالرازق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة.

ورفض الشناوي أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة المصرية، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لابد من رد قضائي عليه.