مهرجان "كان" يأمل في ترؤس سبايك لي للجنة التحكيم في 2021

ألغيت دورة "مهرجان كان" لهذا العام التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء. كما طلب المهرجان من المخرج الأميركي سبايك لي ترؤس لجنة التحكيم لعام 2021 بدلًا من دورة السنة الحالية. وقال بيار ليسكور رئيس المهرجان لصحيفة "لو فيغارو": "سبايك لي رائع. أبلغنا بأنه مستعد لترؤس لجنة التحكيم في 2021".

وأوضح تييري فريمو مندوب المهرجان العام لموقع "سكرينديلي.كوم" البريطاني: "قال لنا سبايك لي إنه سيبقى على الموعد مهما حصل. ونأمل أن نتمكن من ذلك العام المقبل". وكان يفترض بالسينمائي الأميركي الشهير أيضًا أن يقدم خارج إطار المسابقة الرسمية "فيلمًا رائعًا أنجزه مع (نتفليكس)" بعنوان "دا 5 بلادز" على ما أوضح فريمو، مشيرًا إلى أن "هذه المفاجأة كانت ستسجل عودة (نتفليكس) إلى السجادة الحمراء خارج إطار المسابقة الرسمية طبعًا"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويقيم أكبر مهرجان سينمائي في العالم علاقات معقدة مع منصة بث الأفلام بالتقنية التدفقية ولم يدرج أي فيلم من إنتاج "نتفليكس" في المسابقة الرسمية منذ 2017. وقد شارك فيلمان في المسابقة عام 2017 أحدهما "أوكجا" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون - هو الحائز السعفة الذهبية عام 2019 عن "باراسايت". إلا أن مهرجان كان يحتج على عدم عرض الفيلمين في قاعات السينما.

وقال ليسكور وفريمو إن دراسة الأشكال البديلة التي قد يأخذها المهرجان هذه السنة تتواصل مع احتمال حصول تعاون مع مهرجان البندقية. وأوضح ليسكور: "نحن متفقون على مبدأ القيام بشيء مشترك لكننا ندرس الشكل الذي يجب أن يتخذه" فيما أكد فريمو الرغبة "في تقديم أفلام معًا". وأشار المندوب العام إلى احتمال الحضور أيضًا في مهرجانات تورونتو ودوفيل وأنغوليم وسان سيبستيان ونيويورك وبوسان في كويا الجنوبية ومهرجان لوميير في ليون أيضًا.

وعلى صعيد تكلفة إلغاء مهرجان كان، قدر ليسكور الربح الفائت: "بخمسة إلى عشرة ملايين يورو"، لكنه أشار إلى أن "المهرجان نظم ماليته وخزينته بإقامة صندوق بقيمة 20 مليون يورو يحميه من المخاطر".

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