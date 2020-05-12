عبير نعمة تتعاون مع أسامة الرحباني بهيدي الدني

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"الخليج 365" من بيروت: إختارت الفنانة اللبنانية عبير نعمةأن توجّه رسالة أمل إيجابية في هذه الأيام الصعبة التي نمرّ بها من خلال أغنية تحمل عنوان "هيدي الدني" تعاونت فيها لأول مرة مع الموسيقار أسامة الرحباني.

وتقول نعمة عن هذا العمل: "أردت توجيه رسالةً إيجابيّةً في هذه الأيّام الصعبة التي نمرّ بها، فلو قست الظروف علينا أحياناً إلّا أنّ ما بعد العسر يسراً، فإرادة الحياة دائماً تنتصر ونحن دائماً على موعدٍ مع فجرٍ جديد، والفنان لا يُمكن أن يعزل مشاعره عن مُحيطه وحاجته كبيرة لترجمة كلّ ما يعيشه ويختبره من خلال أعماله".

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وأضافت بأنها سعيدة بالتعاون مع "الرحباني"، كونه حالة فنيّة فريدة، خاصة وأنه تعاون مع عدد قليل من الأصوات ما يجعل اللقاء الفنيّ معه حالة خاصّة.

ومن ناحيته، قال أسامة الرحباني في تصريحات صحفية، إنه دائما يكون حريصا في خياراته الفنية، مؤكدا أن الفنانة عبير نعمة من الأصوات المهمة النادرة في العالم العربي من حيث القوة والحضور والأداء.

أغنية "هيدي الدنى" تعاونت فيها عبير نعمة بجانب الموسيقار أسامة الرحباني مع كل من الشاعر الغنائي غدي الرحباني، وتولى مهمة إخراج الكليب المخرج جيل الغبري، وأنتجتها شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط Universal Music Mena.