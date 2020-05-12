حلمي بكر يبكي ويستغيث بالسلطات من طليقته

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"الخليج 365" من بيروت: قال الملحن المصري حلمي بكر خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، إن طليقته أخذت منه إبنته الصغيرة بعد أن أرسلت بلطجية إلى بيته اعتدوا عليه وخطفوها منه.
ودخل الموسيقار في نوبة بكاء وهو يروي الواقعة، وأضاف أنهم ضربوه ضرباً مبرحاً.
وتابع: أن إبنته التي تغيب عنه منذ 33 يوماً تقول له بأنها تشتاق اليه، وتراه في أحلامها، وتدرك أن هناك من أحزنه، وبأنها تأتي لمواساته".
وناشد بكر المسؤولين لمساعدته في محنته.
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