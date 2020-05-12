شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إبراهيم نصر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان الكوميدي الكبير إبراهيم نصر فى هدوء وبدون مقدمات، بمنزله فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن العائلة بمنطقة العباسية.

وكشفت زوجة الراحل لـ ”الخليج 365” عن اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم نصر موضحة إنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي في منزله ولم يكن يعاني من أي أمراض، ولكن قبل وفاته بساعات قليلة شعر بصداع شديد، وتقيئ وبعد ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة.



ابراهيم نصر

وكان الظهور الأخير للفنان الراحل قبل أسبوعين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم الذى يقدمه الفنان إدوارد وتحدث خلال المداخلة عن رأيه في برامج المقالب التى تعرض حالياً وقال أنه صعب عليه أن يقول رأيه قائلا: "صعب عليا إن ألوى دراع زميل ليا"، موضحاً أن الجمهور يرغب فى مشاهدة فن جميل ولا ترغب فيما يعرض حالياً من المقالب مؤكداً أن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض وتخلف عقلى.

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أما عن آخر أعمال ابراهيم كان فى شهر رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما قدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.