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شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعة التى كانت تسعده تحققت..رحيل إبراهيم نصر فى الشهر المفضل له والان مع تفاصيل الخبر
ورحل الفنان إبراهيم نصر في شهر رمضان ذلك الشهر الذي لطالما أمتعنا فيه ببرنامج الكاميرا الخفية، وهو الفنان الذي له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.
ابراهيم نصر
رحيل إبراهيم نصر جاء قبل خروج أخر أعماله للنور حيث يشارك في فيلم صاحب المقام بطولة لآسر ياسين ويسرا وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.
وظهر إبراهيم نصر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى.
الفنان ابراهيم نصر
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