شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب زيارة برادلى كوبر للاكس بتاعته إيرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم برادلي كوبر وهو يزور صديقته السابقة إيرينا شايك في مزلها بنيويوك وذلك بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به أمريكا في شهر مايو، وقام كوبر بارتداء الماسك حفاظا على نفسه من العدوى بفيروس كورونا المنتشر فى الولايات المتحدة.

وتثبت زيارة كوبر لصديقته السابقة أنهما يبقيان على صداقتهما رغم الانفصال وكانت اتنشر تساؤل انتشر بكثافة بين محبي وعشاقي النجمين، حيث انفصل كوبر وشايك في شهر يونيو ماضي بعد قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن احدى النجمين سيحاول لجذب الآخر من جديد ليستعيدا معا قصة حبهما وحياتهما المستقر، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، فتواصل الموقع مع احدي المقربين من الزوجين والذي أكد أنها قصة مختلقة.

Advertisements

بدأت الشائعة بنشر موقع "STAR" تقرير يؤكد أن عارضة الأزياء الروسية تعشق نجم هوليوود الشهير لكن علاقتهما توقفت بعد ولادة ابنتهما ليا، كما أن من اكثر الاسباب التي جعلت علاقتهما متوترة هي أن غالبا ان لكل منهم جدول عمل مزدحم في أماكن مختلفة.

ولأن شايك و كوبر هم والدي للطفلة ليا ذات العامين ويشتركان في تربيتها فيلتقي الثنائي معا عدة مرات وهو ما يجعل شايك تشعر بالضيق كون قصة حبهما لم تستمر وتريد أن تستعيد حياتها المستقرة والهادئة مع النجم الشهير، وفي حين أكد مصدر للموقع أن كوبر لا يتطلع إلى المصالحة.