شكرا لقرائتكم خبر عن صانع البهجة والضحكة.. نجوم الفن ينعون الفنان الكبير إبراهيم نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من الفنانين، الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، والذى يتم الآن تشييع جثمانه من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

وكتب الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين :"وداعااااا ابراهيم نصر فنان من جيل العمالقه"، فيا كتبت الفنانة فيفي عبده :"البقاء لله توفي إلى رحمة الله الفنان ابراهيم نصر الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يا رب".







فيفي عبده

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كما نشرت الإعلامية انجي علي صورة تجمعها به، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"صانع البهجه والضحكة اللي بجد كانت من القلب ..الله يرحمك ويغفرلك. "العمر عدي ولا لمحته، إبقوا إفتكروني لو سمحتوا.. آه يا أندال، أديكوا مشيتوا وروحتوا" #ابراهيم_نصر"، كما نشرت أحد لقاءتها التليفزيونية معه فى منزله.



انجي علي



انجي علي

كما نعته الفنانة والراقصة دينا قائلة :"انا لله وانا اليه راجعون. الفنان القدير #ابراهيم_نصر في ذمة الله..ربنا يرحمه و يجازيه خير عن كل ابتسامة للناس كان هو سبب فيها".



دينا

ويشارك الفنان الكبير إبراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين ويسرا وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وظهر إبراهيم نصر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.