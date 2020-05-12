شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ظهور سالم لافى بالحلقة 18 من "الاختيار".. ستوديو التحليل مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ستوديو التحليل" للحلقة 18 من مسلسل الاختيار عن تفاصيل الظهور المفاجئ لشخصية السيناوى سالم لافى الذى ثار حوله كثير من الجدل بعد استشهاد البطل أحمد منسى.

وفسر تامر إسماعيل صالح سر ظهور لافى في المسلسل رغم أنه كان أحد المطلوبين أمنيا في السابق، إلا أنه تحول لاحقا إلى أحد أقوى المقاتلين ضد الجماعات التكفيرية في سيناء، وهو ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل، مع تطور علاقته مع أحمد منسى.

وكانت قنوات الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية تسعى كثيرا لاستخدام أحد الصور التي جمعت منسى ولافى لتحاول تشويه بطولات الشهيد أحمد منسى، إلا أن حلقات مسلسل الاختيار ستقدم مفاجئات عن سالم لافى سترد على كل أكاذيب إعلام الإخوان والجماعات الكتفيرية.

Advertisements



النجم محمد دياب فى دور "سالم لافى"

وأوضح "ستوديو التحليل" بعض المعلومات الخاصة بسالم لافى الذى كان ملقبا بشيخ شباب سيناء، وسر تطور وتغير شخصيته، وكذلك تفاصيل العملية الإرهابية التي يعد لها هشام عشماوى وعماد عبد الحميد في منطقة الفرافرة.



صورة سالم لافى الحقيقية

"ستوديو التحليل" يقدمه تامر إسماعيل صالح يوميا، ويكشف أسماء وأحداث والفيديوهات الحقيقية للوقائع التي يعرضها مسلسل الاختيار يوميا، والذى يحوز على أعلى نسب المشاهدات يوميا في رمضان.