شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نعى إبرهيم نصر نفسه فى فيلم "اكس لارج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفر الفنان الكبير إبراهيم نصر اسمه في أذهان المصريين، بفضل الأعمال الفنية التى قدمها خلال الثمانينيات والتسعينيات وأيضًا فى الألفية الجديدة، وتميزه الشديد فى برامج الكاميرا الخفية، حيث كان أشهر من قدم الكاميرا الخفية على شاشة التليفزيون المصرى، وفجع اليوم كل محبيه برحيله عن عمر يناهز 70 عاما.

ومن أفلام إبراهيم نصر التي تركت بصمه لدى جمهوره و المشاهدين الذين مازالوا يتذكرون كلامه و افيهاته، فيلم " اكس لارج " للنجم أحمد حلمى و الراحل إبراهيم نصر عام 2011، وكان يجسد نصر خال مجدى "أحمد حلمى"، وكان محب خلال الأحداث بنعى زملائه ورثائهم حتى نعى نفسه وترك الجواب الذى فيه الرثاء عند "أحمد حلمى" لقراءة بعد وفاته".

مجدى حبيبى .. يا مغلبنى

خد بالك من نفسك يابنى

إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى

العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا

ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا

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توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.