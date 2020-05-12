شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. عرض الحلقة الخامسة من الموسم الأخير لـ Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم ذكرى عرض الحلقة الـ 5 من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل Game of thrones، التى عرضت فى 12 مايو من العام الماضى 2019، على شبكة HBO، الحلقة طرحت تحت اسم The Bells، وحصلت على تقييم 6 على موقع imdb، بالرغم من أنها كانت تعتبر بداية النهاية للمسلسل اللأسطورى الذى بدأ عرضه فى 2011، ألا أنها حصلت على الكثير من التعليقات السلبية.

دارت هذه الحلقة حول غضب دينيريس تاريجريان بسبب قتل سيرسى لـ ميساندى فى الحلقة الرابعة من العمل، مما أدى إلى حرقها مدينة ويستروس بالكامل بالرغممن قرع الأجراي، إعلانا من المدينة الاستسلام الكامل لـ أم التنانين، ولكن بالرغم من ذلك لم تستطع السيطرة على غضبها من ملكتهم.

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وكانت من أهم أحداث الحلقة ظهور جيمى لانيستر فى قبضة دينيريس تاريجريان، وفى حوار بينه وبين أخوه تريون لانيستر طلب منه الثانى أن يحاول إقناع سيرسى بالاستسلام، بدلا من اندلاع الحرب، وأكد له جيمى أن الطفل الذى تحمله هو أكبر سبب أنها ستحافظ على المدينة، وطلب منه تريون أن يقوم بالهرب هو سيرسى من القلعة وبدأ حياة جديدة بدلا من الدخول فى الحرب، وانتهى الحديث بينهما بمساعدة جيمى فى الهرب من سجن دينيريس.

وأثناء هرب سيرسي تمكن جيمى من الوصول لها، والوصول إلى أكثر أماكن المدينة أمانا، ولكنهما وبالرغم من ذلك يموتا بعد استطاعت دينيريس تقريبا أن تقضى على أغلب المدينة بنيران التنين، لتنتهى أحداث الحلقة بـ تمكن آريا ستارك من النجاة والهرب بعد أو جدت حصانا فى وسط المدينة المتهالكة.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.