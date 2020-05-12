شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أخر تصريح للراحل إبراهيم نصر ورأيه فى برامج المقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان إبراهيم نصر فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاماً، ويشيع جثمانه حالياً من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بالعباسية، تاركا ورائه ذكريات كبيرة مع الجمهور وخاصة فى الكاميرا الخفية الذى كان له باع طويل فيها وأصبح من روادها.

وكان الظهور الأخير للفنان الراحل قبل أسبوعين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم الذى يقدمه الفنان إدوارد وتحدث خلال المداخلة عن رأيه فى برامج المقالب التى تعرض حالياً وقال أنه صعب عليه أن يقول رأيه قائلا: "صعب عليا إن ألوى دراع زميل ليا"، موضحاً أن الجمهور يرغب فى مشاهدة فن جميل ولا ترغب فيما يعرض حالياً من المقالب مؤكداً أن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض وتخلف عقلى.

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وتابع إبراهيم نصر صاحب أشهر برامج الكاميرا الخفية فى شهر رمضان، أنه مستعد للعودة مرة أخرى لنوعية برامجه لكن الظروف لا تسمح بذلك الأمر خاصة وأننا أصبحنا فى زمن كورونا، لافتاً إلى أن برنامج المقالب يكون مع الجماهير وليس الفنانين مشدداً على أن ما يحدث من برامج المقالب فى الوقت الحالى صعب للغاية.

وأوضح أن الشخصيات التى قدمها فى برنامجه الكاميرا الخفية كانت حقيقة ومن قلبه، وجميع الشخصيات التى ابتكرها كانت من داخله لذلك ظهرت للمشاهد بهذا الشكل واقتنع بها وأصبحت أيقونة فى عالم الفن.

أما عن آخر أعمال ابراهيم كان فى شهر رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما قدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.