شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان الرابح الأكبر في حال عودة افتتاح صالات السينمات بفيلمه Tenet.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بعض دول العالم في اتخاذ إجراءات لفتح البلاد بشكل جزئي، والمغلقة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللسماح بالأسواق بإعادة التشغيل لإنقاذ بعض الصناعات مثل صناعة السينما التي كشفت بعض التقارير عن احتمالية عودتها في بداية شهر يوليو المقبل.

وبحسب التقارير التي تناقلتها صحيفة ذا صن، فإن السينمات في بريطانيا سيتم افتتاحها في الأسبوع الأول من شهر يوليو، أمام الجمهور بشكل جزئي.

وتزامناً مع افتتاح صالات السينما في أول شهر يوليو، من المقرر ان يعرض فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان الذي يأتي بعنوان tenet في 17 يوليو المقبل، ليحصد أكبر عدد ممكن من الجمهور المتشوق لزيارة شاشات العرض السينمائي.

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فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والسفر عبر الزمن والتطور.