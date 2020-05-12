شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم صوره إبراهيم نصر قبل وفاته ولن يستطيع مشاهدته.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان إبراهيم نصر فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاماً وتم تشييع جثمانه من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية إلى مقابر العائلة بالعباسية، حيث لم يمهل القدر الفنان الراحل لمشاهدة آخر أعماله الفنية حيث انتهى من تصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبل ورحل قبل مشاهدته للعمل.

ويشارك الفنان الراحل فى بطولة فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا للمخرج محمد جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وانتهى إبراهيم نصر من تصوير مشاهده بالكامل قبل وفاته وكان ينتظر موعد عرضه فى السينمات إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت فى غلق السينمات وتأجيل جميع الأفلام التى كان مفترض أن تطرح فى موسم عيد الفطر.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

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الفنان ابراهيم نصر (2)

وقدم إبراهيم نصر مجموعة من الأعمال السينمائية حققت نجاحاً كبيرً لدى جمهوره منها، "بيت بلا حنان- الصاغة- محطة الأنس- غراميات سايس- أولى ثانوي- الاحتياط واجب- جحيم امراة- لهيب الانتقام- درب العوالم- مستر كاراتيه- زكية زكريا في البرلمان- إكس لارج".

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.