شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: سيناريو وحوار "البرنس" خدموا على شخصية "فتحى" وخلوها تنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجم أحمد زاهر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل "البرنس" الذي يتم عرضه على قناة DMC، وقال:"وصلنى إشادات كثيرة على السوشيال ميديا وأيضاً تهاني كثيرة من زملائي منهم النجم تامر حسنى والنجمة صابرين وزملاء آخرين، إضافة إلى عائلتي الذين يدعموني فقد عايشوا تحضيراتي للشخصية في المنزل منذ البداية.

وأوضح أحمد زاهر لـ"الخليج 365": مساحة دوري في "البرنس" سبق وقدمتها في العديد من الأعمال الدرامية، ولكن "فتحى" مختلف اختلافاً جذرياً، لأن السيناريو والحوار مخدمين على الشخصية وهو ما جعلها "تنور" أوى مع الناس، والحقيقة أن شخصية فتحي هي نجاح جماعي، مش نجاح لوحده، وأنا اجتهدت وذاكرت وحضرت للشخصية منذ أن عرضت علي من المخرج محمد سامى.



احمد زاهر من البرنس

ويجسد أحمد زاهر شخصية "فتحي" الأخ الأكبر لرضوان (محمد رمضان)، وهو شخصية طماعة وحقودة وأنانية وكاذبة، خطط لقتل أخوه وكل أفراد عائلته من أحل الميراث وحاول قتله مرة أخرى في المستشفى، كما يخطف ابنة أخوه من أجل اجباره على التنازل عن الميراث وبعد ذلك يرميها في الشارع بلا رحمه، ليس ذلك فقط فهو متزوج اثنين ويهم الثانية أنها لديها مشكلة في الانجاب رغم أنه هو الذى يعانى من العقم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، أحمد فهيم، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، علاء زينهم، أحلام الجريتلى، وإنتاج شركة سينرجى.

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