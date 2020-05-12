شكرا لقرائتكم خبر عن أول مواجهة بين "هشام ومريم" ولحظة طلاقها فى "ليالينا 80" (فيدو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلاق "مريم" غادة عادل من زوجها "هشام" إياد نصار، كان أبرز أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "ليالينا 80" بعد ما تنازلت عن البلاغ التى قدمته ضده بعد ما علمت بتجارته فى العملة غير المشروعة، وهددها بالقتل فقررت الانتقام منه، خاصة بعد ما تزوج عليها، وننشر مقطع من المواجهة التى كانت بينهما داخل القسم أمام زوجته الثانية.

وانتهت الحلقة بـ سعادة "جميلة" رنا رئيس بالأجواء الرمضانية مع عمها "جلال" خالد الصاوى وابنته على مائدة الإفطار، ورجوع "هشام" إياد نصار إلى منزله الثان ومريم – غادة عادل إلى منزلها وكلا منهما يفكر فيما حدث لحياتهم.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة، وتدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.

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