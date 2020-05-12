شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: لست أمًا.. لكني تأثرت جدا بمشاهدي فى "البرنس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سلوى عثمان التي قدمت دور "سميحة" في مسلسل "البرنس" إن المشهد الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي كان يجب أن يخرج بهذا الشكل، وهو حين عرفت أن أشقاء رضوان البرنس الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، تآمروا سويًا وقتلوا زوجته وابنته.

تابعت عثمان خلال حوارها إلى برنامج "الآن" الذي يتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن المشهد ذاكرته جيدًا وإنها تعودت خلال رحلتها الفنية أن هناك بعض المشاهد تكتب عليها "مهم" لأنها تحتاج إلى القراءة عدة مرات وتجربة إحساس ولهذا احتاج هذا المشهد تحضير كبير نظرًا لأهميته في سياق العمل لأنه به انفعال، موضحةً أن المشهد كان بصدق كبير حتى يحب الجمهور تلك الشخصية ويتقبلها، وأنها تأثرت بمشاهدها في المسلسل رغم أنها لا يوجد لديها أبناء.

أوضحت الفنانة أن كل من شارك في المسلسل أدى دوره بشكل جيد، كما أن الكتابة والإخراج للمخرج محمد سامي سهلت مهمة الممثلين، كاشفةً عن أنها شعرت بالإعياء بعد مشهدها مع أبنائها وظلت تبكي حتى بعد انتهاء المشهد.

قالت إن البحث عن الأدوار الجيدة يستغرق وقتًا و"الفنان ميقدرش يقعد في البيت"، والأهم بالنسبة لها هو أهمية الدور لأنه يقدم شئ مهم للجمهور وأيضًا للممثل.

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كشفت الفنانة أن الحلقات المقبلة من "البرنس" ستحمل العديد من المفاجأت، موضحةً أن شخصيتها في "البرنس" مختلفة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، كما أنها تخاف من أدوار الشر والكوميديا ولا تقبلها إلا لو كان الدور مكتوب بشكل جيد.

مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا ويذاع حصريًا على قناة DMC خلال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة.