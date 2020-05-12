"خفة الظل الحقيقة".. مدحت العدل ينعى إبراهيم نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى السيناريست مدحت العدل، الفنان الكوميدي إبراهمي نصر، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا.

وكتب العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إبراهيم نصر خفة الظل المصرية الحقيقية دون صراخ أو سماجة أو إهانة أو استظراف".

وقد شيع جثمان الفنان الراحل، منذ قليل، من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وانتقل إلى مدافن الأسرة بالعباسية.