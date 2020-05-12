"الرحمة والسلام لروحك".. تعليقات الجمهور على رحيل إبراهيم نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل إبراهيم نصر، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، عقب إعلان خبر وفاته منذ قليل.

وتفاعل عدد كبير من رواد الموقع، مع الخبر، وقام بعضهم بالدعاء للفنان الراحل، بينما تداول البعض الاَخر، صورًا وبعض الجمل الخاصة للفنان الراحل من أعماله الفنية.

وقالت إحدى المتابعات: " غفر الله لك بقدر ما كنت ترسم الابتسامة على وجوهنا""، "حزين عشانك الرحمة والسلام لروحك"، وقال اَخر: "رحل عنا اليوم الفنان الكبير إبراهيم نصر ، أشهر من قدم أعمال "الكاميرا الخفية" على مستوى الوطن العربي .."

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وقال متابع خليجي: "وداعا ياصانع الابتسامه والضحكه وداعا يازكيه زكريا وداعا يا ابراهيم_نصر

الله يرحمك ويغفرلك".

بينما نشر متابع اَخر جزءًا من قصيدة كان قد تلاها الفنان الراحل في فيلم "إكس لارج" وتقول: "مجدى حبيبى .. يا مغلبنى

خد بالك من نفسك يابنى

إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى

العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا

ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا"

يذكر أن الفنان الراحل توفي صباح اليوم عن عُمر يناهز الـ69 عامًا.

وقد تم تشييع جثمان الفنان الراحل في الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمقابر العائلة بالعباسية