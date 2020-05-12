منذ أشهر.. كيف علق إبراهيم نصر على شائعة وفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان إبراهيم عن الشائعات التي تداولت في أواخر عام 2019، بشأن شائعة وفاته.

وقال نصر خلال مداخلة تليفونية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "أديني بكلمك من الأخرة، اللي عمل كدا فاكر أنه أذاني، دا عملي جنازة شفت نفسي حيصل إيه، مليون تليفون من جميع البلاد، من فرنسا، دبي، البحرين، وأصدقائي في مصر، من أول سن 25 حتى سن 95، الدنيا اتبهدلت، هتبقى الجنازة فيها ناس".

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وتوفي الفنان الكوميدي إبراهيم نصر اليوم عن عمر يناهز الـ69 عامًا.

كانت اَخر أعمال الفنان الراحل، هو مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في 2018 بطولة هاني سلامة.