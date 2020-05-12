رأيه في مقالب رامز.. ماذا قال الراحل إبراهيم نصر في اَخر ظهور إعلامي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، اليوم، عن عمر يناهز الـ69 عامًا.

الخليج 365 يعرض لكم آخر ظهور إعلامي للراحل إبراهيم نصر:

تحدث نصر عن رأيه في برامج المقالب مؤخرًا، من بينها برنامج رامز جلال، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد السرسي، في برنامج "حوار مع مسئول"، وقال: "رامز جلال يعتبر أصغر مني بـ30 سنة، رامز من الممثلين اللطاف، لكن هو إلى حد كبير بيبذل مجهود في منطقة أنا فتحتها وسبتها للناس كلها، فأصبحت مصر كلها بتعمل كاميرا خفية، المحطات والشوارع بتعمل كاميرا خفية من أجل النجومية، وكأنهم تصوروا أن من يصنع الكاميرا الخيفة يصبح نجمًا".

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وأضاف نصر: "الحكاية مش كدا، لابد يكون لديك درجة من الإحساس، وذوق وأدب، وتكون فاهم اللي بتعمله".

وتابع إبراهيم نصر: "أنا عملت كاميرا خفية من 17 سنة، وأنا اللي بطلتها، وجالي 150 ألف دولار عشان أقدم الكاميرا الخفية ولكني رفضت".