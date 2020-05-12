فيفي عبده تنعى إبراهيم نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ69 عامًا.
ونشرت فيفي، صورة للراحل عبر حسبها على "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله توفي الي رحمة الله الفنان ابراهيم نصر الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يا رب"
يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 18 أغسطس 1950.
وقد شيع جثمان الفنان الراحل منذ قليل من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وانتقل إلى مدافن الأسرة بالعباسية.
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