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وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 69 عامًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - توفى صباح اليوم، الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عُمر 69 عامًا.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه يتم الاَن الصلاة على جثمان الفنان الراحل بكنيسة المرقسية القديمة الأزبكية، وسوف يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة إلى مدافن الأسرة بالعباسية.

وكشف زكي أنه لم يعلم سبب الوفاة حتى الاَن.


يذكر أن الفنان الكبير من مواليد 18 أغسطس 1950

كانت اَخر أعمال الفنان الراحل، هو مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في 2018 بطولة هاني سلامة.

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