تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير يصدم الوسط الفني

توفي الفنان المصري الشهير إبراهيم نصر، فجر اليوم الثلاثاء عن عمر نهاز الـ74 عاماً.
وأعلنت المنتجة والممثلة المصرية يارا جبران، الخبر المحزن عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وتسبب الخبر في حالة صدمة كبيرة في الوسط الفني، ونعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين في مصر.
إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.
بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.
وكانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة.
وآخر الأفلام التي قدمها إبراهيم ناصر هي فيلم "أهل الكهف" بالاشتراك مع ماجد المصري وروجينا .