تراند اليوم : وفاة "إبراهيم نصر" صاحب برنامج "الكاميرا الخفية

توفي الممثل المصري إبراهيم نصر، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما.

وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، على أن يدفن بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية بالقاهرة.

والفنان الراحل عرف من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، واسمه بالكامل إبراهيم نصر النخيلي نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط.

مولود بحي شبرا بالقاهرة، والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة. عندما صار عمره قرابة العشرة سنوات بدأ في تقليد أقرباه، وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة.

وفي المدرسة، ترأس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. وهو متزوج وعنده ولد واحد اسمه عماد.

حصل على ليسانس الآداب عام 1972. وأثناء دراسته حصل على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة.

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بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب" و(الزمن المر). كما شارك في عده مسرحيات.

وقدم برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة.

وشارك الممثل الراحل في العديد من الأفلام، منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

