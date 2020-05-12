تراند اليوم : "شهيرة" تهاجم نجلها بسبب "ونحب تاني ليه": والمصحف كده حرام"





علقت الممثلة المعتزلة شهيرة على الرومانسية الزائدة عن الحد بين بطلي مسلسل مسلسل "ونحب تاني ليه" ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وقصة المسلسل كتبها عمرو محمود ياسين، نجل الفنانين محمود ياسين وشهيرة.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتاعي ""فيس بوك": "يا عمرو والمصحف ده حرام البنات والستات هتحزن علي رجالتها، خلاص بعد كده محدش هيعجبه اللي معاه، ده ظلم الإنسان لأخيه الإنسان الرحمة شوية، قال ونحب تاني ليه".

وكان عمرو رفض الربط بين قصة المسلسل، وبطلته ياسمين عبدالعزيز، في ظل اللغط الذي ثار حول ارتباطها بقصة حب مع الممثل أحمد العوضي عقب انفصالها عن زوجها.

وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "لا يتدخل أحد فيما أكتب من تفاصيل أي عمل أنا بعمله ده معروف عني الحمدلله... لما مراد السويفي (أحد شخصيات المسلسل) سمى الياخت غاليه. فده تصرف مراد السويفي بايعاز مني أنا.. و مفيش طرف تالت له علاقه بده! الرساله وصلت؟؟ أنا ما بتملاش أكتب إيه".

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لكن أحد المتابعين علق عليه قائلاً: "بس حضرتك مش واخد بالك إن قصة المسلسل تقريبا متشابهه لقصة البطلة فى الواقع. دى ممكن نسميها رسالة بين السطور".

ورد مؤلف المسلسل: "لا واخد بالي إني كاتب معالجة المسلسل ده من أكتر من سنتين وكان بعنوان الست آيات وبالتالي التشابه اللي بتكلم عنه مايشغلنيش لإني لا أكتب إلا اللي نابع مني وبالمناسبة أنا مش شايف تشابه إلا إذا تقصد إن ست اتطلقت وحبت مرة تانية وأعتقد ده متشابه مع ١٧٢٧٢٥٧٣٨. حالة في حياتنا"

وتابع عمرو في رده: "وأنا مش كاتب ملاكي عشان أبعت رسايل بين السطور لحد. مايصحش تقولي كده .. أنا بعتز جدًا بقلمي ومهنتي".



ليتدارك صاحب التعليق قائلاً: "العفو حضرتك كاتب محترم ومش معنى انى بقول كده انى بقلل من حضرتك لا سمح الله. أنا كنت بقصد التشابه مش أكتر. حضرتك فعلاً من الناس المحترمه وواثق فى مقدرتها أكتر وأكتر"، ورد عليه عمرو: "أشكرك وليك كل تقدير".

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وهو مسلسل اجتماعي في إطار كوميدي.

