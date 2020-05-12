تراند اليوم : وفاة مذيعة بالتليفزيون المصري بكورونا

نعي مجلس نقابة الاعلاميين في مصر، المذيعة رشا حلمي بقطاع الاخبار في التليفزيون المصري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال نقيب الاعلاميين، برئاسة طارق سعدة:"فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجًا ومثالاً واضحًا للالتزام في العمل الاعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت "رشا" أصيبت بالفيروس منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، حتى توفت صباح اليوم أثناء فترة تلقيها العلاج بالمستشفى.



ونعاها زملاؤها، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس، تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، فضلاً عن وفاة 8 حالات جديدة.

وسجلت مصر حتى يوم الاثنين 9746 حالة إصابة بالفيروس، من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.