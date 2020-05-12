تراند اليوم : فيديو| "يسرا" تتصل بامرأة انهارت لوفاة ابنها في "خيانة عهد"

بعد أن تم تداول مقطع فيديو لامرأة مصرية يبدو عليها التأثر لمقتل ممثل مصري في أحد الأعمال الدرامية، سارع الفنانة يسرا والممثل خالد أنور إلى الاتصال بهذه السيدة، من أجل العمل على تهدئتها.

ومع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفيديو، بادرت يسرا وأنور الذي يجسد دور نجلها "هشام " في المسلسل، عبر مكالمة فيديو للتهدئة من روعها، وأكدا لها أنه عبارة عن تمثيل ولا يمت للواقع بصلة.

ومازحت يسرا السيدة التي كان يجلس ابنها إلى جوارها، قائلة إنه "كان يريد أن يموت من الحلقة العاشرة لكن قلت له على جثتي"، وأخذت تدعو الله بأن يحفظ أبناءها وأن يحميهم من أي مكروه.

لكن المرأة يبدو أنها اندمجت مع أحداث المسلسل بشكل كبير، وهو ما ظهر في قولها قالت: "هتستفيدوا إيه لما تقتلوا هشام"، ما أثار ضحك يسرا.

وحثتها على الانتقام من "فرح" وأن تقوم بـ "تقطع جسمها نساير نساير"، وفق تعبيرها، لترد يسرا ممازحة: "وأنت معايا".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.



