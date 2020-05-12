تراند اليوم : مفاجأة صادمة حول فنان مصري جسد دور "إرهابي" في مسلسل "الاختيار"

صاحب دور "إرهابي" في مسلسل "الاختيار" متهم بـ "التطرف وتأييد الإرهاب" في الواقع

انتقل الجدل حول الشخصية التي يؤديها الفنان المصري أحمد الرافعي في مسلسل "الاختيار" (عمر رفاعي سرور) مفتي جماعة "أنصار بيت المقدس" لينصب على الممثل نفسه الذي لفت الانتباه إليه بأدائه.

فبعد أن سلطت الأضواء عليه، تتبع المشاهدون صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكانت المفاجأة - بحسب منتقديه – أنهم وجدوه متهمًا بنشر أفكار متطرفة.

ومن بين منشوراته التي أثارت الجدل، رأيه في مقتل الأكاديمي المصري فرج فودة الذي قتل في عام 1992، معلقًا على ذلك في الذكرى الـ27 لرحيل فودة بأيام، بالقول: ""إنها المرة الأولى التي يظهر فيها المصريون الفرح لموت إنسان".. من تعليق لأحد الكتاب في ذكرى نفوق فرج فودة"، على حد تعبيره.

وهو ما أثار جدلاً كبيرًا بين المصريين، واتهمه البعض أنه يحمل أفكارًا "متطرفة" مثل الشخصية التي يجسدها، كما انتقد الرافعي مجموعة أخرى من الكتاب المصريين مثل إسلام البحيري وخالد منتصر.

وشنت سمر فودة ابنة الكاتب فرج فودة هجومًا على الرافعي، ووصفته بـ"الممثل المتطرف"، وشبهته بمن قتل والدها.

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وأكدت أن كتابات فرج فودة وصفت بدقة ما حدث في مصر من صعود التيارات المتشددة ووصول جماعة الإخوان إلى الحكم وظهور التنظيمات الإرهابية في سيناء، كما انتقدت الحكومة المصرية المنتجة للمسلسل التي اختارت الرافعي للمشاركة في هذا العمل الفني.



وقال النائب البرلماني، محمود بدر الذي تزعم ما عرفت باسم "جبهة تمرد" التي مهدت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصدمت ببوستات احمد الرافعي اللي عامل دور عمر سرور الارهابي في الاختيار .. لكن لما راجعت نفسي لقيت إنه المسلسل نفسه هيعمل فرق كبير معاه وهيخليه يراجع نفسه وأفكاره ويمكن يخليه يقرأ لفرج فودة اللي بيقول عليه "نفق" أتمني منقساش عليه واكيد هيراجع نفسه لإن الفن والارهاب لا يجتمعان".

بدوره لم ينكر الرافعي المنشورات إليه، وصرح في أحد البرامج التلفزيونية المصرية: "فرج فودة وجه قلمه نحو عقول المصريين، وهو لا يفرق كثيرًا عن المتطرفين الذين يهاجمون الجيش المصري ويوجهون رصاصاتهم نحو صدور عناصره".

ورفض تكفير عناصر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنه يتبع نهج جامع الأزهر الذي لا يكفرهم، وأشار إلى أن فودة لم يقدم للشعب المصريين أي شيء ولم يترك أثرًا.

وكتب على صفحته على "فيس بوك" توضيحًا قال فيه: "أنني لم أكن في يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم وأنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف".



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري، العقيد أحمد منسي الذي قُتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح في سيناء.