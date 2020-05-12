فيديو.. وداع إبراهيم نصر في شهر لمعانه الفني

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الفنان القدير إبراهيم نصر، وذلك عن عمر ناهز 70 عامًا، ومن المقرر تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.

يشار إلى أن توقيت وفاته يتزامن مع موعد برنامجه "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله

شهرة واسعة.

يذكر أن الفنان الراحل إبراهيم نصر بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها

"حكاية لها العجب" و(الزمن المر)، كما أن له مجموعة لا بأس بها من الأفلام التي شارك في تمثيلها، نذكر منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لجمهورها مجموعة فيديوهات من "الكاميرا الخفية":