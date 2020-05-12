وفاة الفنان إبراهيم نصرعن عمر 70 عامًا

توفى الفنان الكبير إبراهيم نصر، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

ولد إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس

عام1950م بحي شبرا في القاهرة، حصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

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وكانت شهرته الأكبر من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه للمشاهدين في شهر رمضان لمواسم عدة متتالية ناجحة، خصوصًا مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا كبيرًا.



كانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، مع هاني سلامة.



