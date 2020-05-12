توفى الفنان الكبير إبراهيم نصر، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.
ولد إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطسعام1950م بحي شبرا في القاهرة، حصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.
وكانت شهرته الأكبر من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه للمشاهدين في شهر رمضان لمواسم عدة متتالية ناجحة، خصوصًا مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا كبيرًا.
كانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، مع هاني سلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان إبراهيم نصرعن عمر 70 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.