شخصيات رمضانية .. محمد عبدالمطلب

المطرب الكبير الراحل محمد عبد المطلب يعتبر بلا منازع ملك الأغنية الشعبية فى القرن العشرين وحتى الآن صوت قوى ومصرى للغاية، أغانيه ما زالت ملء السمع رغم مرور أربعين سنة على رحيله.

ولكن تبقى أغنية «رمضان جانا» أقوى العلامات فى تاريخ محمد عبدالمطلب وربما لا يعلم الكثيرون أن عمر هذه

الأغنية 75 عاماً حيث غناها عبدالمطلب فى عام 1945 وهى من تأليف الشاعر حسين طنطاوى وألحان محمود الشريف، وهى أغنية أكثر من رائعة تحمل عنق الزمن الجميل وذكريات الشهر الفضيل، كلمات بسيطة دخلت القلوب، كل من يسمعها يشعر بالفعل بأن الشهر الكريم بدأ صوت عبدالمطلب المعبر والرخيم يجعلك تسبح فى عالم من الروحانية وجمال وعظمة الشهر 75 عاماً مضت ولم تظهر أغنية عن الشهر الكريم بهذا المستوى وأم كلثوم غنت ليلة العيد 1940، ولم تظهر أغنية بهذا المستوى. حالات إبداع من الصعب، إن لم يكن من المستحيل أن تعود، رحم الله الفن الأصيل والأغانى التى تحرك الوجدان فى المناسبات الدينية المختلفة.