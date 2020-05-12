انطلاق برنامج "الفلته" عبر مواقع التواصل الإجتماعي يونيو المقبل

ينطلق برنامج "الفلته" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" خلال شهر يونيو المقبل، ومن المقرر ان يقدمه محمد عادل وهو أحد الشباب المهتم بالوصول لقصص نجاح كافة الفئات حتى تستفيد منها الاجيال الحالية والقادمة.

يشار إلى أن "الفلتة" كلمة مصرية تعبر عن الأشخاص المميزة او من حقق نجاحا مختلفا عن غيره، بالإضافة إلى أن البرنامج مسئول عن نقل خبرة مواطنين حققوا نجاحا ولم يشترط ان يصبح شخص مشهور.

ومن المقرر أن اول ثلاث

حلقات يأتي خلالها استضافة مجموعة شباب حقق مراكز عالمية في رياضات مختلفة، وآخرون حققوا قصة نجاح في توصيل التاريخ المصري والبحث عنه في العالم اجمع.

يذكر أن البرنامج ومن المقرر ان يكون منقسم إلى اجزاء، وذلك لتسهيل خطوات النجاح على المشاهد، كما أنه دعا الشباب الذي حقق نجاح في مختلف المجالات يتواصل معهم حتى يتم اختيار الاشخاص التي ستقدم

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افكار مبدعة وطرق مختلفة للنجاح.

الجزء الاول : سرد قصص نجاح لعمالقة في المجتمع أوغير قادرين علي استضافتهم لاسباب مختلفة منهم من رحل ومنهم من هو صعب الوصول اليه.

أما الجزء االثاني : استضافة قصص نجاح لاشخاص مشهورين للتحدث عن تفاصيل قصة نجاحهم وخطواتها ويتمثل ذلك في رجال الأعمال، الممثلين، المطربين او الاعلاميين والخبراء في مجالات مختلفة بشرط ان يكون هناك قصة نجاح قد حققت.

الجزء الثالث :مسئول عن استضافة شباب حققت قصص نجاح ملهمة ولكنهم غير مشهورين بالنسبة للجمهور لعرض قصص نجاحهم علي المجتمع، وذلك لتسليط الضوء عليهم ونقل خبراتهم لغيرهم من الشباب.