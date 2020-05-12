بعد رد نقابة المهن التمثيلية.. القصة الكاملة لأزمة غادة عبدالرازق وطارق الشناوي

جاء رد نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، ليسدل الستار على الأزمة القائمة بين الفنانة غادة عبدالرازق، والناقد الفني طارق الشناوي.

حيث نشرت الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبدالرازق، "بوست" يحمل في مضمونه سبًا وقذفًا للناقد طارق الشناوي، وهو ما أغضب الأخير وجعله يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد ما نُشر.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوى اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات كافة التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.

وبعد إطلاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الشكوى، ومناقشتها، أحالها لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها، وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

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وجاء نص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة: "الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.. تحية طيبة وبعد.. تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبدالرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم فى هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات

وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مساء أمس أنه تلقى خطابًا من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ردًا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي بخصوص ما نسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية في خطابه عن أن "أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، التي لم تصرح أبدًا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل، أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدًا".