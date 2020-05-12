نانسي عجرم تعلّق على قرار الإقفال العام

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ قرار الإقفال العام ورفع حظر التجول في لبنان، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و٤ إيام تسكير وين الفايدة؟".

يشار إلى أن آخر أعمال عجرم أغنية "العمر" تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض حالياً في رمضان من بطولة الممثلات المصريات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، والذي أيضاً تشارك فيه عجرم كضيفة شرف في إحدى الحلقات.

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