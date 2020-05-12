مقطع فيديو يجمع محمد عبده وليلى عبد اللطيف يثير جدلاً واسعاً

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السعودي ​محمد عبده​ برفقة ​ليلى عبد اللطيف​، إذ أثار جدلاً واسعاً بسبب تصرفات عبد اللطيف مع عبده.

وظهر عبده وهو يجلس على أريكة بينما تقف خلفه عبد اللطيف تحتضنه وتقبله على رأسه، وأشاد عبده خلال الفيديو بطبخ ليلى عبداللطيف، موجهًا تحية إلى والدتها بعد أن سأل عن اسمها، قائلًا: "صبحك الله.. كل سنة وأنتِ بخير، ونحن مستنيين تجينا وتشرفينا ونتعرف عليكِ".

ومن ناحية اخرى، كانت هناك بعض التعليقات التي ركزت على ظهور عبده بوزن زائد بشكل كبير، إذ تساءل المتابعون عن السبب، مستغربين ظهوره بهذا الشكل.

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