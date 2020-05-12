ميرنا وليد - بيروت - نشر ​محمد وزيري​ صورة له مع المحامي المصري ​أشرف عبد العزيز​، معلّقا بالقول: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها..لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى"..وهي اغنية للفنان المصري ​عمرو مصطفى​.

بدورها علّقت هيفا بالقول: "أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد".

وكان تقدّم ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد إستيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.

وكشف المحامي ان هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال، وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر، واتّهم المحامي قنطوش محمد وزيري بحصوله على مبلغ ٦٣ مليون جنيه أي ما يقارب الـ 4 مليون دولار أميركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل قصدت هيفا وهبي محمد وزيري بـ : "أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.