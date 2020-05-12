وفاة الممثل المصري إبراهيم نصر

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري ​إبراهيم نصر​ فجر اليوم الثلاثاء عن عمر الـ74 عاماً، وذلك حسب ما أعلنت المنتجة والممثلة المصرية يارا جبران عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

وكانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة.

وآخر الأفلام التي قدمها إبراهيم ناصر هي فيلم "أهل الكهف" بالاشتراك مع ماجد المصري وروجينا .