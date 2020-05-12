كارمن لبس لـ طارق سويد: "شو بحبك وبفتخر فيك"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل والكاتب اللبناني ​طارق سويد​ عن اعجابه بأداء الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ التي تلعب دور "فريال" في مسلسل "​بالقلب​".

وكتب طارق على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا الله شو بحبك و شو بفتخر انك فريال".

بدورها ردّت كارمن على طارق، كاتبة على حسابها الخاص: "شو بحبك و بفتخر فيك و شو بشكرك على فريال".

الجدير ذكره أن "بالقلب" من بطولة سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرا، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل، ووسام فارس، من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف.

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