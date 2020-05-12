حلمي بكر ينهار بالبكاء وهو يتحدث عن إعتداء طليقته عليه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم يستطع الملحن المصري ​حلمي بكر​ تمالك نفسه أثناء حديثه عن واقعة إعتداء طليقته عليه عن طريق بلطجية وخطف إبنته منه، إذ إنهار بالبكاء متأثراً، وقال :"طليقتي استأجرت بلطجية وقاموا بضربي علقة موت"، مضيفا :"بنتي مع والدتها أخذتها منذ 33 يوما وقالت لي في التليفون وحشتني يا بابا ".

وكشف بكر خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ أنه تزوج من 12 إمرأة، وفيما خص من هنّ أصغر منه سناً قال:"عندما يلتقي إنسان وإنسانة وتشتعل سيمفونية الحب لا يتحدثان عن العمر فكل السيدات اللاتي انفصلت عنهن صديقات لي حتى الآن وبعضهن يرغب في العودة إليّ مجددا".

وفى فقرة "سيرتك على كل لسان"، قال بكر: "لا أمتلك ثروة، ولو غيرت أسلوبي سأجمع أموالا كثيرة، ولكن لا أستطيع مساعدة المغنيين طالما الأساس رديء، هناك العديد من الأصوات التي ساندتها"، مضيفا "بس مش كل من هب ودب هقف جنبه".

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