شاهد .. مشاجرة عنيفة داخل أحد المتاجر بسبب ” الكمامات “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - نشرت شبكة ” إن بي سي نيوز ” الأمريكية تقريرا حول إندلاع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص داخل أحد المتاجر الأمريكية الشهيرة .
وذلك بسبب رفض شابين ارتداء كمامات الوجه قبل الدخول .. وهو ما وثقه مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الشابين للدخول إلى المتجر وأوقفهما رجال الأمن مطالبين إياهم بضرورة ارتداء الكمامات ولكنهما رفضا ودخلا المتجر .
ولاحقهما رجال الأمن للتأكيد على لبس الكمامات حماية لأنفسهما ولباقي رواد المتجر ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
ولكن انفجرا الشابين غاضبين من رجال الأمن وانهالا عليهم ضربا وتركا أحدهم بذراع وأضلاع مكسورة .
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