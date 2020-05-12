محمد رمضان يتبرع بهذا المبلغ لوزارة الصحة المصرية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” رسالة وجهت من خلالها الشكر بإسم وزيرة الصحة المصرية ” هالة زايد ” لكل من ساهم بجهود في أزمة وباء كورونا المستجد .

وأرفقت الرسالة بصورة تكشف عن تبرع الفنان المصري ” محمد رمضان ” بمبلغ 300 ألف جنيه مصري لصالح وزارة الصحة والسكان ومخصص للمستلزمات الوقائية .

وجاء في التعليق على الصورة : ” في خطابات مستمرة لوزارة الصحة والسكان لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .. ساهم أبناء الوطن هؤلاء من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص بكثير من التبرعات العينية والمادية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ” .

وتابعت : ” وتتقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإجتياز تلك الأزمة ” .