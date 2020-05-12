مايا دياب تكشف عن وجود شقيقتها في المستشفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة إلى الممرضين احتفالا بيوم التمريض العالمي .
كما كشفت عن وجود شقيقتها في المستشفى لتلقي العلاج دون الكشف عن أسباب ذلك أو أية تفاصيل .
فكتبت قائلة : ” في ناس مش بس اختارت التمريض مهنة .. التمريض مش مهنة هو أصلا عمل إنساني .. يمكن قد ما شافوا هالناس بتتعب أطلقوا عليه لقب مهنة ” .
وتابعت : ” اليوم بحيي ممرضين وممرضات العالم وبخص بالشكر الممرضين والممرضات يلي عم يهتموا بأختي بالمستشفى .. شكرا لرسالتكم السامية يلي كلها إنسانية ” .
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