شاهد .. صورة ل ” ياسمين صبري ” من مرحلة الدراسة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - نشرت سيدة تدعى ” جورجيت شرقاوي ” عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة مع زميلاتها في مرحلة الدراسة والتي جاءت من بينهن الفنانة ” ياسمين صبري ” .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” ياسمين صبري طول عمرها عسولة معانا في المدرسة و هي دي ملامحها الحقيقية هادية وأحلي بدون ميكب وإنسانة بسيطه فعلا وطول عمرها كويسة مع الكل ” .

وتابعت : ” من أول يوم ما كانت في الدفعة معانا حسيت إنها مش عادية وأنا افتخر بيها و هي تشرف أي حد .. وفي أي جوازة اصلا ليه الناس بتعمل كده في بعض و الغريب أنه اللي ضدها بنات زيها و من نفس جنسها بدل ما يشجعوها ” .

وأضافت جورجيت شرقاوي : ” طول عمري أعاني من نفس الكأس ونفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب إنه الواحدة تلاقي واحدة تانية أجمل وأرق و كل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه و كون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان “.

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واستكملت : ” دايما بسأل نفسي ليه معظم المشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة وأغلبيتهم ستات مش رجالة .. هل الرجل إنسان لا يغير من جنسه مثلا واسأل نفسي من جوايا في إيه يتغار أصلا مني أو من غيري طالما ربنا ميز كل واحد ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” طب ليه أنا مبغرش من ستات حتي لو كانت أجمل ؟ يكنش أنا مش طبيعية وهو الطبيعي هي الغيرة .. كفايه تنمر و غيرة كل سيدة ربنا خلقها وشايفها جميلة براها وجواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل على قد حجمه ” .