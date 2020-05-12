كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - حلت الفنانة ” منة عرفة ” ضيفة برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” في حلقة يوم أمس الإثنين الذي يقدمه الفنان ” رامز جلال ” .
وفي الفقرة الأولى من البرنامج التي تشهد استقبال الفنانة أروى للضيف وسؤاله عدة أسئلة .. وجهت سؤالا لمنة عرفة حول حالتها الإجتماعية في الوقت الحالي لتجيب بإنها عزباء .
على الرغم من كثرة الجدل خلال الفترة الأخيرة حول وجود علاقة حب وارتباط بينها وبين اليوتيوبر ” علي غزلان ” وتواجدهما معا بشكل مستمر .
ومن جانبه علق علي غزلان على تصريح منة عرفة حيث نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وكتب في تعليقه عليها ساخرا : ” عزباء !! ده أنا حتي بضحكك ” .. في إشارة منه إلى إجابة ياسمين صبري لرامز جلال في حلقتها حول سبب إعجابها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. تعليق على غزلان على تصريح منة عرفة بأنها ” عزباء “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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