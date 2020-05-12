الملكة إليزابيث تبتعد عن مهامها الملكية لأجل غير مسمى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إبتعاد الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا عن الحياة العامة ومهامها الملكية لأجل غير مسمى للمرة الأولى منذ توليها عرش بريطانيا من 68 عاما .

وذلك بعد عزلها في قلعة وندسور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي غالبا ما يكون أكثر خطرا على المسنين .

ويستعد موظفو القصر الملكي بالفعل لبقاء الملكة داخل القلعة حتى بعد فصل الصيف على الأقل .

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كما سيتم إغلاق قصر بكنجهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى تقريبا منذ 27 عاما .

وقال كاتب السيرة الذاتية الملكية ” أندرو مورتون ” أنه من المستبعد أن تعود الملكة إلى مهامها العامة العادية على الإطلاق .

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتواصل مع البريطانيين من خلال التلفاز أو بث الفيديو المباشر فقط مثلما حدث في الفترة الأخيرة .