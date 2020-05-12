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الملكة إليزابيث تبتعد عن مهامها الملكية لأجل غير مسمى

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:14 مساءً - كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إبتعاد الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا عن الحياة العامة ومهامها الملكية لأجل غير مسمى للمرة الأولى منذ توليها عرش بريطانيا من 68 عاما .

وذلك بعد عزلها في قلعة وندسور للوقاية من الإصابة بفيروس المستجد والذي غالبا ما يكون أكثر خطرا على المسنين .

ويستعد موظفو القصر الملكي بالفعل لبقاء الملكة داخل القلعة حتى بعد فصل الصيف على الأقل .

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كما سيتم إغلاق قصر بكنجهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى تقريبا منذ 27 عاما .

وقال كاتب السيرة الذاتية الملكية ” أندرو مورتون ” أنه من المستبعد أن تعود الملكة إلى مهامها العامة العادية على الإطلاق .

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتواصل مع البريطانيين من خلال التلفاز أو بث الفيديو المباشر فقط مثلما حدث في الفترة الأخيرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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