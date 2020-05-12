أحمد حلمي يسخر من مستوى ذكاء منة عرفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الفنان المصري أحمد حلمي من الفنانة الشابة منة عرفة بعد عرض حلقتها في برنامج “رامز مجنون رسمي” تقديم الفنان رامز جلال.

حلمي سخر من عدم قدرة منة على جمع الرقمين “5، 3”، حيث نشر هذا المقطع من الحلقة ودمجه بمشهد جمعه بمنة ضمن أحداث فيلم “مطب صناعي”، ظهر خلاله وهو يعلمها جدول الضرب، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة من منة عرفة خاصة بعد التطورات التي حدثت لها مؤخرًا بسبب صورها في الطفولة وصورها بالمايوه في الوقت الحالي.

وقال رامز جلال: “هي دي اللي أحمد حلمي غنالها (أنا لما حبيبتي هاتكبر) ، كما سخر من تناولها للمكسرات في كواليس الحلقة.

وعلقت منة عرفة، على صورة رامز جلال، خلال فقرة الصور مؤكدة أنها ترى أن مقالبه أصبحت ثقيلة على المشاهدين، وأصبحت أكثر خطورة، لتصدم برؤية رامز يخرج من خلف البوستر.

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رامز جلال، انتقد ملابس منة عرفة، المثيرة للجدل والتي ظهرت بها خلال الفترة الأخيرة قائلًا: “فين البراءة والنقاء والصفاء؟”.

وأضاف: “كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات وتنزلي صور على انستجرام يا خسارة الغنوة اللي غنهالك أحمد حلمي و دلوقتي جاء وقت العقاب يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي”.

وتابع رامز جلال: “هتنزلي صور تاني على إنستجرام؟”، لترد عليه بقولها: “أنا هقفله خالص أقسم بالله”.

منة عرفة استغاثت برامز جلال، حتى ينزلها من على الكرسي، مؤكدة أنها خضعت مؤخرًا لجراحة الزائدة الدودية، فرد عليها رامز بقوله: “وهتطلعي من هنا تعملي اللوز”.