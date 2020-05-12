خطأ يكشف فبركة حلقة منة عرفة في برنامج «رامز مجنون رسمي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة الشابة منة عرفة في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

الفنانة الشابة شعرت بصدمة شديدة بمجرد رؤيتها لرامز جلال، وهو ما دفعها للصراخ، ورفعت يديها لأعلى، مما كشف أنهما غير مثبتتين بشكل جيد في الكرسي، لكن الغريب في الأمر أن منة ظهرت في باقي فقرات البرنامج ويديها مثبتتين في الكرسي، وهو ما كشف أن فريق البرنامج قاموا بتثبيت يديها بعد ذلك بموافقتها، مما شكك في فبركة الحلقة.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة من منة عرفة خاصة بعد التطورات التي حدثت لها مؤخرًا بسبب صورها في الطفولة وصورها بالمايوه في الوقت الحالي.

وقال رامز جلال: “هي دي اللي أحمد حلمي غنالها (أنا لما حبيبتي هاتكبر) ، كما سخر من تناولها للمكسرات في كواليس الحلقة.

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وعلقت منة عرفة، على صورة رامز جلال، خلال فقرة الصور مؤكدة أنها ترى أن مقالبه أصبحت ثقيلة على المشاهدين، وأصبحت أكثر خطورة، لتصدم برؤية رامز يخرج من خلف البوستر.

رامز جلال، انتقد ملابس منة عرفة، المثيرة للجدل والتي ظهرت بها خلال الفترة الأخيرة قائلًا: “فين البراءة والنقاء والصفاء؟”.

وأضاف: “كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات وتنزلي صور على انستجرام يا خسارة الغنوة اللي غنهالك أحمد حلمي و دلوقتي جاء وقت العقاب يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي”.

وتابع رامز جلال: “هتنزلي صور تاني على إنستجرام؟”، لترد عليه بقولها: “أنا هقفله خالص أقسم بالله”.

منة عرفة استغاثت برامز جلال، حتى ينزلها من على الكرسي، مؤكدة أنها خضعت مؤخرًا لجراحة الزائدة الدودية، فرد عليها رامز بقوله: “وهتطلعي من هنا تعملي اللوز”.