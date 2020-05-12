محمد صبحي يرد يعلق على تقليل أيمن بهجت قمر من تاريخه الفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد صبحي، على التصريحات التي أطلقها السيناريست أيمن بهجت قمر، والتي أكد فيها أن أعمال محمد صبحي بعد لينين الرملي، تساوي صفر.

محمد صبحي، قال في تصريحات صحفية: “ما قاله أيمن بهجت قمر يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه من حق أي شخص يقول رأيه طالما بالأدب والأخلاق، وأنا أحترم رأيه، لكن لا يوجد شخص كل الناس اتفقت عليه، فهناك من يتفق وهناك من يختلف”.

وأضاف، أن الأعمال التي قدمها مع لينين الرملي من أكثر الأعمال التي يحبها ويعتز بها، وتتميز جميعها بجمال وروعة النص، وأنه قدم من بعده مجموعة كبيرة من الأعمال قد تكون نالت إعجاب أشخاص آخرين غير أيمن بهجت قمر، منها على سبيل المثال مسرحيات “ماما أمريكا” و”سكة السلامة 2000” و”لعبة الست” و”كارمن” و”غزل البنات” و”خيبتنا”، ومسلسلات “ملح الأرض” و”سنبل بعد المليون” و”رحلة المليون” و”يوميات ونيس” بأجزائه السبعة و”فارس بلا جواد”، مرجحا أن يكون أيمن بهجت قمر لم يشاهد كل هذه الأعمال.

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وكان امن بهجت قمر، قد قال في تغريدة سابقة له: “محمد صبحي ليس نبيا، أي حد في العالم يُنتقد.. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير”.

وأضاف: “بالنسبة لي تجربة صبحي هي لينين وغير كده لا اللهم إلا قليل من الأعمال وله كل احترام أكيد”.

وعاد أيمن بهجت قمر، للاعتذار عن تغريدته قائلًا: “توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان أتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور”.

وأضاف: “بعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم”.